Złote medale nagrodą i wyrazem szacunku dla twórców innowacji w farmacji i medycynie oraz stypendia dla naukowców ramach V edycji konkursu Prix Galien Polska

Konkurs Prix Galien na świecie organizowany jest od blisko 50 lat. Co dwa lata odbywa się edycja Prix Galien International, wyłaniająca spośród zwycięzców z 15 krajów, najbardziej innowacyjny produkt lub wyrób medyczny w skali globalnej. Historia Prix Galien to historia nowoczesnej medycyny, a medal przyznawany w konkursie porównywany jest do Nagrody Nobla.

Prix Galien Polska to pracująca pod przewodnictwem prof. Cezarego Szczylika, wybitnego onkologa i hematologa, elitarna kapituła 13 wybitnych profesorów – prezesów towarzystw medycznych i dyrektorów klinik, którzy wierzą w konieczność szerokiego promowania prawdziwych innowacji. Surowe kryteria wyboru laureatów są podstawą do wyłonienia i nagrodzenia tylko najlepszych osiągnięć.

W V edycji medal Prix Galien Polska zdobyć można w następujących kategoriach:

Innowacyjny oryginalny produkt leczniczy Generyczny produkt leczniczy z elementami innowacji Innowacyjne odkrycie naukowe Innowacyjny wyrób medyczny E-zdrowie Innowacyjna kampania zdrowotna

– Gorąco zapraszam do zgłaszania się do Prix Galien Polska. Zadaniem nagrody jest wyrażenie szacunku i dowartościowanie intelektualnego wysiłku uczonych i twórców rozwiązań poprawiających stan zdrowia pacjentów w Polsce i na całym świecie – mówi prof. dr hab. Cezary Szczylik, Przewodniczący Kapituły Prix Galien Polska. – Na nagrodę mają szansę te zgłoszenia, które faktycznie niosą za sobą zmianę w obszarze medycyny, farmacji i ochrony zdrowia: będące innowacją terapeutyczną leki o najszerszym zasięgu i największej efektywności, a także odkrycia naukowe rodzimych badaczy czy innowacyjne wyroby medyczne. Kapituła wyróżni również kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej. W tym roku po raz pierwszy na nagrodę mają też szansę lecznicze produkty generyczne wnoszące dodatkową wartość w stosunku do oryginalnego leku oraz nowoczesne rozwiązania z zakresu e-zdrowia.

Aplikacje można składać za pomocą platformy zgłoszeniowej on-line do 22 czerwca 2018 na stronie https://prixgalien.pl/.

Kapituła przyzna również nagrodę uznania Pro Bono Humanum dla osoby lub organizacji mającej przełomowy wkład w dziedzinę ochrony zdrowia w Polsce.

Podczas gali już po raz czwarty przyznane zostanie stypendium Prix Galien Polska dla młodego naukowca do 25 roku życia. Stypendium wynoszące 10 000 zł otrzyma osoba, która może wykazać się dorobkiem naukowym. Stypendium Prix Galien Polska nagradza badaczy stojących na początku swojej drogi naukowej za oryginalne i innowacyjne badania w dziedzinie medycyny/farmacji/biotechnologii lub technologii wspomagającej medycynę. Pozwala ono na dofinansowanie ich dalszej działalności badawczej i edukacyjnej, zachęcając tym samym do kontynuowania kariery w nauce. Wspieranie początkujących badaczy, a tym samym polskiej nauki, jest jedną z misji Prix Galien Polska, czyniąc jednocześnie polską edycję konkursu wyjątkową na tle wszystkich 15 krajów, w których jest przyznawana nagroda Galena.

W ramach V edycji konkursu Prix Galien Polska zostanie ponownie przyznane stypendium naukowe Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Jury wyłoni zwycięzcę spośród naukowców do 45 roku życia, posiadających tytuł doktora, polskie obywatelstwo oraz prowadzących badania w polskich laboratoriach (również w ramach francusko-polskiej współpracy naukowej). Rezultatem badań musi być innowacyjne odkrycie naukowe z zakresu chemii farmaceutycznej, biotechnologii, diagnozy czy materiałów dla medycyny, mające potencjalne zastosowania w dziedzinie terapii medycznej. Nagrodą jest miesięczny pobyt badawczy we Francji w publicznym lub prywatnym laboratorium i stypendium w wysokości 1700 €.

Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Innowacji w Farmacji i Medycynie, a patronatem honorowym objęły go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ambasada Francji oraz Ambasada Luksemburga w Polsce.

Szczegółowe informacje o nagrodzie i stypendiach znajdują się na stronie https://prixgalien.pl. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 r. podczas uroczystej ceremonii finałowej w Warszawie.

O PRIX GALIEN:

Nagroda Prix Galien przyznawana jest jako dowód uznania dla autorów innowacyjnych produktów leczniczych oferowanych przez firmy farmaceutyczne, wyrobów medycznych, a także stanowi wyróżnienie dla przełomowych dokonań i odkryć naukowców. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest przeprowadzany w 15 krajach, między innymi: Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Luksemburgu, Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie. Co dwa lata odbywa się edycja międzynarodowa, wyłaniająca spośród lokalnych zwycięzców innowacyjny produkt w skali globalnej. Twórcą Prix Galien jest francuski farmaceuta Roland Mehl, który ufundował nagrodę w 1970 roku. Z czasem zyskała ona prestiż na całym świecie i obecnie stanowi jedno z najważniejszych wyróżnień, jakie można zdobyć w dziedzinie farmacji i medycyny.

W Polsce nagroda przyznawana jest od 2012 roku. Dotąd Prix Galien Polska wyróżniła 21 laureatów, wśród których są międzynarodowe firmy farmaceutyczne oraz polscy badacze i naukowcy. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, nagrodzony w 2012, roku został również laureatem Prix Galien International.

